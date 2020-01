Sorpreso con il cellulare rubato mesi fa. «L'ho trovato in chiesa»: denunciato

GRADARA - Il 25 agosto scorso una donna aveva denunciato il furto del suo cellulare a Gradara mentre guardava una vetrina. Il ladro glielo aveva sottratto dalla tasca. Dopo attente indagini sui dati tecnici del telefono e del suo account è emerso che la sim è stata associata a una nuova mail.

LEGGI ANCHE:

La passeggiata con il suo cane poi la decisione di impiccarsi a 55 anni: comunità sotto choc

Investito da un’auto mentre cammina sul bordo della strada, grave un 38enne

Così i carabinieri sono andati a Mondaino a casa di un 41enne, operaio del posto, che in effetti aveva il cellulare della signora. Ha detto di averlo trovato abbandonato in chiesa e di essere convinto della liceità di provenienza. Ma non è bastato, i carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA