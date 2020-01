La passeggiata con il suo cane poi la decisione di impiccarsi a 55 anni: comunità sotto choc

MONTEMARCIANO - Sembrava sereno, tranquillissimo, simpatico e ironico come al solito. Raccontare barzellette era il suo hobby. La mattina i vicini l’avevano visto passeggiare con il cane e li aveva salutati col sorriso, come sempre. Nulla che potesse lasciar presagire l’imminente disgrazia. Tornato a casa, quel male oscuro chiamato depressione l’ha fatto sprofondare nel tunnel della più cieca disperazione. Così, si è stretto una corda attorno al collo e si è lasciato andare. Il dramma, di lunedì ha scosso Montemarciano, dove il 55enne era conosciuto e benvoluto anche per il suo passato lavorativo nel campo assistenziale. Nessuno riesce a capacitarsi del perché del gesto, né lui ha fornito spiegazioni: nessun biglietto. I carabinieri di Montemarciano hanno subito accertato che si trattava di un suicidio, escludendo motivi economici. Il 55enne era un grande amante degli animali e un appassionato tifoso dell’Anconitana che seguiva sin da bambino, dal momento che ha vissuto fino a pochi anni fa nel capoluogo.

