Incendio in un fienile a Filottrano: il rogo distrugge mezzi agricoli e attrezzature

FILOTTRANO - Tre autobotti dei vigili del fuoco stanno operando dalle 15.45 in via Cesarina a Filottrano per domare un incendio che si è sviluppato all'interno di un fienile.

A fuoco un fienile a Filottrano: distrutti mezzi agricoli e attrezzature

La squadra di Osimo in collaborazione con Jesi stanno cercando di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l'area andata a fuoco: dentro il fienile infatti erano custoditi attrezzatura varia e i mezzi utilizzati dai proprietari del capannone per la lavorazione dei terreni agricoli. Al momento non si segnalano persone coinvolte.