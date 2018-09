Fulmine su un fienile quintali di paglia in cenere Lo choc dei testimoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Quintali di paglia in cenere a causa di un incendio scoppiato ieri pomeriggio in un fienile nel territorio di Loro Piceno. L’allarme è stato dato attorno alle ore 17 e dopo pochi minuti sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Da stabilire le cause che hanno innescato l’incendio (nella foto di Mario Lambertucci), ma alcuni testimoni che hanno visto l’enorme rogo da Passo Colmurano, hanno raccontato di aver visto un fulmine violentissimo cadere sul fienile e subito levarsi le fiamme. L’operazione di spegnimento è stata particolarmente lunga, in quanto nella massa di paglia i focolai possono covare per moltissime ore e riattivare poi le fiamme. I danni sono da quantificare.