Incendio nella notte: a fuoco una trentina di rotoballe di un fienile, ingenti i danni

CUPRA MARITTIMA - Ancora un incendio la scorsa notte a Cupra Marittima. Sono andate a fuocouna trentina di rotoballe a Cupra Marittima, in un’area a poca distanza dalla Val Menocchia in zona Santi. Spetta ai vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme stabilire l'origine del rogo.

L’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri quando dal distaccamento dei pompieri di San Benedetto sono partiti tre mezzi che hanno raggiunto l’area. Dopo un iniziale momento di preoccupazione alla fine i vigili del fuoco sambenedettesi sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.