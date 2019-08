Fienile divorato dalle fiamme In fumo oltre 200 rotoballe Accertamenti sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - I vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 17, in località Tirello, nel territorio del Comune di Camerino, sono intervenuti per un incendio di un fienile con circa 200 rotoballe. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, solo danni al fienile. Al lavoro, per le operazioni di spegnimento, dieci pompieri del distaccamento di Camerino (sul posto un’autopompa, un’autobotte e due fuoristrada).Sono in corso da parte delle forze dell’ordine, come da prassi in questi casi, le indagini finalizzate a risalire alla cause del rogo divampato ieri pomeriggio a Camerino in località Tirello.