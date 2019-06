Fuggi fuggi in spiaggia per una vipera: i banganti chiamano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Il Comune non viene a pulire questo tratto di spiaggia, ecco i risultati». I frequentatori del tratto di litorale conosciuto come Base mare si sfogano dopo lo spavento per l’incontro ravvicinato con una vipera. «Abbiamo chiamato i carabinieri, ma qui c’è troppo degrado», lamentano. Poi la situazione è tornata alla normalità.