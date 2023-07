FALCONARA MARITTIMA - Molto probabilmente ha accusato un malore il 45enne che ieri nelle prime ore di un pomeriggio torrido si è accasciato sul sedile della sua Peugeot bianca, fermandosi con la macchina a ridosso di altre automobili parcheggiate in piazza Salvo d’Acquisto, vicino all’istituto scolastico Ferraris ed alla tenenza dei carabinieri di Falconara. E proprio i militari falconaresi, guidati dal tenente Giuseppe Esposito, ed avvertiti da passanti, hanno salvato l’uomo che risiede a Falconara.

L’intervento

I carabinieri sono giunti sul posto intorno alle 14 ed hanno scorto il 45enne all’interno dell’automobile che era in stato di semi incoscienza e non riusciva ad uscire dall’abitacolo della Peugeot, diventata una sorta di prigione. Dopo aver allertato il 118, che è giunto in piazza D’Acquisto pochi minuti dopo, i carabinieri della tenenza di Falconara hanno rotto il vetro posteriore della macchina, hanno aperto le portiere e sono riusciti ad estrarre il falconarese dall’abitacolo: l’uomo era in stato di prostrazione e non in buone condizioni di salute anche se non era in pericolo di vita, almeno apparentemente. Il personale sanitario che è accorso sul posto con l’ambulanza e l’auto medica gli ha praticato le prime cure e di lì a poco lo ha accompagnato a bordo dell’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Alcuni che hanno assistito alla scena hanno parlato dello stato dell’uomo che sembrava molto provato ed hanno parlato di un possibile malore causato dal caldo infernale e da un colpo di calore. Le indagini sono in corso. In un primo momento sembrava anche che la Peugeot avesse urtato altre auto ma il 45enne non dovrebbe aver causato incidenti. Nelle prossime ore le indagini probabilmente potranno far luce sull’esatta dinamica dell’episodio che ha preoccupato molti cittadini e che è stato risolto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della tenenza falconarese. Nel frattempo, il Comune di Falconara ricorda agli automobilisti che sarà attivato a partire dalle 12 di lunedì prossimo il velocar installato lungo la variante alla Statale 16, dopo lo spostamento avvenuto nei mesi scorsi. L’area sotto osservazione è quella che, dall’inizio del viadotto della variante, arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas per il raddoppio della Statale. Il monitoraggio della velocità riguarda i veicoli che transitano in direzione sud. Come segnalato dai numerosi cartelli apposti lungo la carreggiata, il limite nel tratto monitorato è di 70 chilometri l’ora. «Il Comune di Falconara – dicono dagli uffici preposti - ha completato la fase preparatoria, tecnica e burocratica, per la messa in funzione di due dispositivi, che misurano la velocità media dei mezzi in transito».

Il calcolo

Aggiunge la nota: «Questo significa che la velocità dei veicoli sarà calcolata in base ai tempi di percorrenza tra i due dispositivi, quello in ingresso e quello in uscita. Rispetto ai mesi scorsi, il sistema di controllo della velocità è stato spostato di alcune centinaia di metri verso nord, per non creare interferenze con i cantieri».