FALCONARA - Era morto da almeno due giorni il pensionato 72enne che viveva in via Flaminia. Solo ieri mattina, però, intorno alle 9,30, si è potuto appurare che l’uomo era deceduto. È stato il figlio a dare l’allarme, dopo aver provato invano a contattare il padre al telefono.

Ci provava da lunedì sera ma il telefono del pensionato squillava sempre a vuoto e l’uomo non ha mai risposto. Il sospetto che gli fosse accaduto qualcosa di grave è diventato certezza ieri mattina, attorno alle 9,30, quando i carabinieri di Falconara guidati dal tenente Giuseppe Esposito, chiamati al telefono dal figlio, sono arrivati davanti alla porta di casa del padre, un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Flaminia. I militari e il figlio hanno telefonato al 73enne ed hanno sentito il cellulare dell’uomo squillare a vuoto proprio dietro il portone d’ingresso.

La porta era chiusa dall’interno e per entrare sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati dalla finestra del balcone dell’appartamento e hanno trovato l’uomo in salotto: per il l’anziano purtroppo non c’era nulla da fare, il suo cuore aveva cessato di battere da parecchio tempo. A constatare il decesso, avvenuto per cause naturali, è stato il medico del 118. La salma è stata restituita dopo poche ore ai familiari, terminate le pratiche di rito. Il decesso, da una prima analisi esterna, risalirebbe ad almeno due giorni prima.