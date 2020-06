Apple, tutte le novità di iOS 14: iMessagge cosa cambia. Si avvicina a Whatsapp

Ultimo aggiornamento: 21:32

Grandissime novità in arrivo dalla, la conferenza annuale degli sviluppatori di, in cui sono state annunciate le principali funzioni disponibili con le nuove versioni dei sistemi operativi,. I più accaniti fan dell'iPhone e dell'iPad, sui social, sono già in fremente attesa.Tra le novità principali cheporterà suglic'è in primis quella dedicata aicon tanti strumenti, come la possibilità di organizzare chat di gruppo, menzionare i contatti, visualizzare più facilmente le risposte senza perdersi nei lunghi thread e utilizzare anche nei gruppi le 'memoji', che potranno essere utilizzate con molti più particolari, diventando così ancora più personalizzate.Un'altra novità importante riguarda la possibilità di personalizzare ladel proprioorganizzando i: niente più schemi rigidi e prefissati, ma l'opzione, per l'utente, di mettere in primo piano app e strumenti particolarmente importanti o più utilizzati. Una novità che gli utenti Apple apprezzeranno sicuramente è quella delle: sarà possibile rispondere o rifiutare una chiamata semplicemente tramite una notifica in alto sullo schermo, mentre fino a oggi, in tutti questi anni, le chiamate in entrata comparivano a tutto schermo, interrompendo ogni attività dell'utente.Una cosa è certa:ha lanciato un'ambiziosa sfida a. Lo dimostrano le novità annunciate oggi, come. Inoltre, con iOS 14,permetterà anche di aprire e mettere in moto la propria auto direttamente dall'iPhone (anche se per adesso, la funzionalità è supportata solo dalle nuovissime Bmw Serie 5).