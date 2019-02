Non risponde più, arrivano ambulanza e polizia: non sentiva le chiamate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Alla fine si è rivelato tutto un falso allarme ma inizialmente ci sono stati attimi di apprensione in via Giolitti ieri pomeriggio quando erano passate da poco le 17, per l’arrivo in forze di polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza presso un’abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari di una persona anziana che non rispondeva da diverso tempo alle chiamate. Subito si è pensato ad un malore. Per fortuna quando i vigili del fuoco e gli altri soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato il proprietario di casa in salute. Trattandosi di una persona piuttosto anziana e con conseguenti problemi dovuti esclusivamente all’età, non si era accorto dei diversi tentativi dei familiari di telefonargli e di mettersi in contatto con lui. Chiamati i soccorsi però la situazione è rientrata senza particolari problemi.