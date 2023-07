FALCONARA - Ancora una volta è stata la vittima a far entrare in casa la ladra gentile, che si era presentata con modi eleganti. All’apparenza, una brava ragazza. Ma dietro quella maschera di onestà si nascondeva una malvivente scaltra, loquace, capace di imbambolare la persona presa di mira e di sfilare collanine con mani da prestigiatrice. Così in pochi istanti un’anziana falconarese è piombata nella trappola di una donna che ieri mattina ha messo a segno un colpo in via Donaggio.

Quando ha suonato al campanello si è finta un’amica di famiglia. Si è presentata garbatamente, sorridente. Ha travolto in un vortice di parole la vittima, sola in casa, provata dalla canicola e totalmente indifesa. Poi con un escamotage è andata nella sua camera da letto, ha rovistato in un cassetto e ha trovato una collana, che prontamente ha infilato nella borsa. A quel punto, conquistato il bottino, ha salutato di nuovo e se n’è andata di fretta.

La chiamata al 112

L’anziana non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che era accaduto. Solo dopo qualche minuto le è venuto il dubbio di essere finita in un tranello. Quando si è accorta che era sparita la parure a cui teneva tantissimo - e non solo per il valore economico, corrispondente a svariate migliaia di euro - ha contattato i parenti, quelli veri, e ha dato l’allarme al numero unico d’emergenza 112. Sul posto, attorno a mezzogiorno, si sono portati i carabinieri della tenenza di Falconara per ricostruire i contorni della truffa e raccogliere elementi per dare la caccia alla ladra. Ma nel frattempo lei si era allontanata, senza lasciare traccia. La speranza è che qualche telecamera possa averla ripresa.