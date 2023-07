ANCONA Si avvicinano a delle anziane signore con fare gentile e fanno notare loro uno sgradevole particolare: «Signora, c’è del guano sui capelli e sulle spalle. Non si preoccupi, le diamo una mano noi a pulirsi». E tra una passata di fazzolettino e l’altro, fanno sparire la collana d’oro della povera donna. Il modus operandi messo in atto da una coppia di ladri, presumibilmente di origine sudamericana, ha finora fatto due vittime.

I blitz



Il primo colpo, per fortuna rimasto solo tentato, è avvenuto lo scorso lunedì a Collemarino. Mentre un’anziana stava passeggiando lungo un vialetto, è stata fermata dalla coppia, formata da un uomo e una donna. I due millantatori le hanno detto di essersi sporcata i capelli e le spalle a causa del guano di un piccione. Il furto non si è materializzato perché l’anziana si è accorta per tempo che la sua catenina d’oro, con il ciondolo che contiene la foto del marito defunto, era finita a terra. Anche il prezioso oggetto era stato imbrattato da quello che, a prima vista, sembrava essere guano. Ma che, in realtà, altro non è che una sostanza spruzzata dalla coppia di ladri-truffatori. Con la collana a terra e l’anziana che l’ha prontamente recuperata, i malfattori hanno preso il largo.



La dinamica



Quasi identica la dinamica del furto che invece è andato a segno ieri mattina, a Falconara, lungo la Flaminia e a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Anche in questo caso, la coppia si è avvicinata a una donna che stava passeggiando: «Signora, un piccione l’ha sporcata. L’aiutiamo noi a pulirsi». Con fare gentile e tirando fuori i fazzolettini, hanno messo le mani sulla povera vittima, arrivando a sfilarle una catenina d’oro doppia. La donna si è accorta del furto qualche minuto dopo l’allontanamento frettoloso della coppia. Sui furti con il trucco del guano indagano i carabinieri.