Rimosse le parti pericolanti da tre balconi di un condominio ad Ancona

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Ancona in via Montebello per rimuovere delle parti pericolanti da tre balconi di un condominio. La squadra sul posto anche con l’autoscala, ha rimosso l’immediato pericolo mettendo in sicurezza la zona sottostante che è comunque stata transennata dal personale dell’ufficio tecnico comunale. Presenti sul posto anche i vigili urbani.