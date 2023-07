Trattore gommato finisce nella scarpata, autista al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

MONTECAROTTO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in contrada Taragli a Montecarotto per un trattore gommato che è caduto in una scarpata profonda circa 3 metri. L’autista è stato sottoposto alle cure del personale del 118 per il successivo trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La squadra di Arcevia ha collaborato con il personale sanitario e provveduto alla messa in sicurezza del trattore.