In arrivo un weekend ricco di appuntamenti teatrali: ecco cosa offre il cartellone

MONTECAROTTO - E' un week end ricco di appuntamenti teatrali quello proposto nelle stagioni curate dal Teatro Giovani Teatro Pirata, con lo spettacolo pup-up "Relazioni Necessarie" in scena sabato 27 gennaio al Teatro Comunale di Montecarotto, e 3 spettacoli di famiglie e bambini in programma domenica 28 gennaio nel teatri di Fabriano, Ostra e Chiaravalle.





Sabato 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale di Montecarotto, per un pubblico dagli 11 ai 100 anni nell'ambito della Rassegna Teatrale "Perdere la testa" sostenuta dal Comune e in collaborazione con Amat, va in scena lo spettacolo “Relazioni necessarie” della Compagnia Lisi/Milani, di e con Valentina Lisi, e con Nadia Milani alla regia, ideazione e cura dell’animazione. Al centro della narrazione sono le convenzioni e gli stereotipi sociali, affrontate con un pizzico di ironia. Un tavolo, una lampada e un grande album pop-up, con le fotografie che prendono vita e si animano attraverso l’utilizzo di sagome e figure di carta: questi gli ingredienti per raccontare la storia di Matilda e della sua famiglia. Matilda è una giovane ragazza che ci racconta le vicende della sua famiglia e del suo diventare grande tra vicissitudini e dinamiche che si ripetono ciclicamente, tra vizi, manie, abitudini. La nostra famiglia di origine ci nutre, nel bene e nel male, ci disegna nel mondo, ci forma come esseri profondamente Umani. Sta a noi guardare ad essa e riconoscerla, prendere distanza o restare, tornare, perdonare. Perché noi, siamo tutti quei pezzi che ci compongono.

Biglietto adulti € 8, ragazzi € 6, bambini sotto i 3 anni € 0,50, i nonni che accompagnano i bimbi a teatro entrano gratis.



Domenica 28 gennaio ore 17, la 40esima Stagione di Teatro Ragazzi organizzata in numerosi teatri della provincia di Ancona porta in scena 3 spettacoli dedicati ai bambini dai tre anni in sù. Biglietto unico € 15, ridotto € 12 per under 25 e over 65.



Al Teatro Gentile di Fabriano va in scena "I bestiolini" di e con Gek Tessaro. Artista, illustratore, scrittore, narratore, Gek Tessaro porta in giro da tanti anni i suoi spettacoli fatti di pennelli, colori, disegni dal vivo, lavagna luminosa, musica e filastrocche. E’ certamente un beniamino, un compagno di giochi e di storie bellissime per tantissimi bambini e per i loro genitori. A Fabriano porta uno spettacolo che racconta storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. Una narrazione allegra e giocosa, talvolta tenera, semplice, adatta anche a un pubblico di piccolissimi. "I bestiolini" è ispirato all'omonimo libro scritto e illustrato da Tessaro, e suggerisce spunti di riflessione su argomenti importanti come il rispetto per la natura e per chi la abita, l'osservazione come strumento di conoscenza, l'incontro con le diversità e il riconoscimento del punto di vista dell'altro.



Al Teatro La Vittoria di Ostra, la compagnia “L’Abile Teatro” - progetto artistico di Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi - presenta “Mago per Svago”, tra magia e circo. Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso, lo spettacolo si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia viene riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino a un epilogo che ribalta l’intera scena fino a commuovere lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.



Al Teatro Valle di Chiaravalle c'è "L'elefante smemorato e la papera ficcanaso" della Compagnia Burambò, di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, uno spettacolo in cui marionette da tavolo e pupazzi animati incantano con maestria e delicatezza. Un vecchio e grosso elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciando l’elefante smemorato. Quand’ecco entrare o meglio “ficcarsi” nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere. Papera Teresina è determinata e lo convince a fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo. Il grosso animale parte all’avventura e senza saperlo andrà incontro a quanto già capitato e dimenticato. Sarà difficile per lui difendersi dai pericoli tanto da finire in una gabbia allo zoo. Scoprirà così, che i ricordi sono necessari, belli o brutti, e conservarli può tornare utile nel bisogno. Teresina, ormai amica inseparabile, ha l'idea giusta al momento giusto. Quale sarà? Certe cose si scoprono vivendo, altre sognando oppure andando a teatro.