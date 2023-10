Terreno agricolo trasformato in area di vendita di veicoli usati: scattano sanzioni e denunce

FALCONARA - Avevano trasformato una porzione di terreno agricolo in una rivendita abusiva di veicoli usati, che venivano proposti anche on-line. L'abuso è stato scoperto dagli agenti della polizia locale di Falconara e ora nei guai sono finiti il proprietario del terreno e i gestori della vendita non autorizzata. Durante le consuete perlustrazioni del territorio di Rocca Mare e Fiumesino, così come disposto dall'amministrazione comunale per cercare di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e veicoli, il personale di Polizia locale si è accorto di una serie di trasformazioni del terreno agricolo, che si sviluppa accanto a via Lungomare di Rocca Priora.

Dagli accertamenti è emerso che l'area in questione era stata acquistata da un cittadino macedone ed è stata poi frazionata e suddivisa, mediante recinzioni, in tre particelle, nelle quali sono stati depositati materiali inerti per creare un sottofondo al suolo.

In uno veniva realizzata una costruzione abusiva per la quale il proprietario ed il locatario sono stati già denunciati all'Autorità giudiziaria, mentre gli altri venivano utilizzati da soggetti stranieri per attività di deposito e commercio di veicoli usati anche tramite internet.

Anche in questo caso sono scattate le denunce all'Autorità giudiziaria per le trasformazioni del territorio e sanzioni amministrative per circa 5mila euro. Sono in arrivo denunce e sanzioni pure per i gestori, per l'attività abusiva di vendita delle auto usate ed in violazione del regolamento di pubblica sicurezza .

Il controllo del territorio contro l'abusivismo e l'inquinamento generato da soggetti senza alcuna remora di danneggiare l'ambiente a fini di lucro proseguirà nella zona di Rocca Mare e in generale nei quartieri periferici per impedire che si ripresentino situazioni di irregolarità. Già in occasione degli accertamenti sull'area agricola trasformata in rivendita di auto usate estate individuata anche un auto abbandonata in via del Fiume. Altre due sono state trovate a fiumesino su segnalazione dei cittadini.