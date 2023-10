Si schianta con l'auto su una macchina ferma: uomo di 75 anni in gravi condizioni

ANCONA - Perde il controllo per motivi ancora da accertare della propria macchina e si schianta su un'auto in sosta lungo via delle Grazie: immediato l'intervento della Croce Gialla che si è portata sul posto insieme all'automedica, alla polizia locale e ai vigili del fuoco con il conducente dell'auto un uomo di 75 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso.