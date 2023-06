FALCONARA - Diversi cittadini ed alcuni automobilisti si sono subito accorti della situazione di pericolo che giovedì pomeriggio si era creta in via degli Spagnoli, in prossimità dell’ingresso dell’hotel Touring e vicino all’entrata del liceo Cambi. Una grande buca, del diametro di almeno un metro, si era creata nell’asfalto e poteva rappresentare un serio pericolo per chi fosse transitato in quel tratto di strada con un motociclo o un’automobile. Immediatamente è stata allertata la polizia locale che ha chiamato in causa gli operatori addetti al servizio.

La causa

Dopo i primi rilievi dei tecnici comunali si è capito che la maxi buca era stata causata dal cedimento di una parte della rete fognaria sottostante a via Spagnoli. «Un operaio comunale - dice l’assessore alla viabilità ed alla segnaletica stradale Romolo Cipolletti - ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area, delimitandola e la società VivaServizi si è subito interessata per ripristinare l’area e renderla percorribile e per eliminare ogni eventuale rischio per pedoni, ciclisti e automobilisti». L’assessore ai lavori pubblici ed all’ambiente Valentina Barchiesi intanto fa il punto della situazione riguardo i lavori sulle strade cittadine e le opere che riguardano la viabilità. «Dopo i lavori fatti per migliorare e ristrutturate il tratto falconarese di via Flaminia, via Giordano Bruno a Castelferretti e via Marconi, che sono le arterie stradali più importanti della città - afferma l’assessore Barchiesi - ora c’è la fase progettuale del nodo di via Baldelli nell’intersezione con via Flaminia e i relativi incroci, una zona molto importante e nevralgica per la viabilità di Falconara». I lavori di ristrutturazione del nodo di via Baldelli costeranno circa 180 mila euro e l’assessore Valentina Barchiesi assicura che l’amministrazione comunale conta di realizzare queste opere entro la fine del 2023.

Il programma

«L’obiettivo dell’intervento - illustra l’assessore - è quello di semplificare la viabilità, allargando via Bottego e facendo sì che le auto provenienti da Castelferretti possano proseguire direttamente sulla via Flaminia verso Ancona mentre, attualmente, le automobili e i veicoli che provengono da Castelferretti, da lungo via Marconi, sono costretti a svoltare lungo via Bottego ed a proseguire internamente alla città in via Roma per poi ritornare sulla via Flaminia e dirigersi verso Ancona». Secondo l’assessore Barchiesi questo intervento sulla viabilità di via Baldelli consentirà di migliorare la connessione tra l’aeroporto, il casello autostradale, la stazione ferroviaria ed Ancona. «E’ una maniera di ripensare ad una nuova viabilità, più semplificata e più coerente con le varie necessità ed esigenze di cittadini ed automobilisti. Questo intervento, ad esempio, consentirà anche di evitare che una grande quantità di traffico si riversi all’interno del centro città».