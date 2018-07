A soli 15 anni spaccia hashish ad un ragazzo 17enne: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Pusher a soli 15 anni che vende droga a un 17enne. Nei guai è finita una minorenne di Montemarciano che è stata sorpresa dagli uomini dell’Arma, guidati dal comandante Michele Ognissanti, mentre cedeva della sostanza stupefacente in via Flaminia, in località Villanova. La minore è stata perquisita dai militari che hanno assistito all’attività di spaccio, cogliendola in flagrante.La ragazzina aveva 70 grammi di hashish che sono sottoposti a sequestro. Il cliente, poi segnalato, è invece un 17enne di Falconara. La minore è stata condotta in caserma ed è stata denunciata a piede libero alla Procura dei minori.