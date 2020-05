Si schianta con la moto da cross contro un'auto: ragazzo di 15 anni all'ospedale

SAN BENEDETTO - Un giovane di quindici anni è stato soccorso, intorno alle 11 di questa mattina, dall'ambulanza del 118 in seguito allo scontro tra la sua moto da cross 50cc e un'auto in via Sauro, lungo la Statale 16. Il ragazzo, è finito in terra riportando conseguenze ad un braccio ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato, in codice giallo, al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale di San Benedetto in servizio con la pattuglia per i rilievi e la gestione della viabilità.

