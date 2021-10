Spacciava il "fumo" agli amici a 15 anni: baby pusher preso al parco

ANCONA - Aveva dieci dosi di hashish in tasca, pronte per essere distribuite agli amici. Pusher a quindici anni: funziona così il mondo dei Millennial, nel suo lato più oscuro. Il ragazzino è stato scoperto e denunciato dalla polizia dopo un blitz avvenuto martedì pomeriggio al parco del Cardeto.

La perquisizione

Il giovane si trovava in compagnia di altri due amici. Quando ha visto arrivare gli agenti delle Volanti, è sbiancato in volto. Non immaginava di essere finito nel radar degli investigatori. Non ha opposto resistenza. È stato perquisito e subito è spuntata fuori la droga: poco più di tre grammi di hashish, suddivisi in dieci dosi, già confezionate per essere spacciate. Vista la modica quantità, nei suoi confronti non è scattato l’arresto, ma una denuncia a piede libero ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 309/1990. A confermare l’attività di spaccio messa in piedi dal baby pusher, anche un bilancino di precisione trovato addosso al quindicenne, utilizzato per preparare le dosi da distribuire al giro di amici. I due ragazzini che erano con lui all’interno del parco del Cardeto, invece, non sono stati trovati in possesso di stupefacente, dunque sono stati soltanto identificati.

Sempre martedì le Volanti hanno eseguito un arresto nei confronti di un operaio romeno di 44 anni su cui pendeva un mandato di cattura per un cumulo di pene relative a condanne per furti commessi in passato. L’uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata nel cantiere navale, aveva da poco terminato il turno di lavoro. Gli agenti delle Volanti, ricevuto l’alert dalla questura, sono andati a cercarlo in un albergo alla stazione dove risultava ospite. In camera non c’era, ma l’hanno trovato poco dopo agli Archi a bordo di un furgone con i colleghi: sottoposto ad un controllo, è stato arrestato e portato a Montacuto per espiare la pena.

