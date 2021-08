Ennesimo schianto sulla Statale: scooterista di 15 anni soccorso dall'eliambulanza

GROTTMMARRE - Un giovane scooterista di appena quindici anni è stato trasportato in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto a Grottammare questa mattina, poco dopo le 9. Si tratta dell'ennesimo episodio che si verifica sulla Statale all'altezza della Fornace. Per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione di Grottammare lo scooter in sella al quale viaggiava il ragazzo si è scontrato con un auto che procedeva in direzione Sud. E' stato soccorso dall'ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118. Considerata la dinamica dell'incidente e la caduta del ragazzo è stato predisposto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto al Trauma Center di Ancona.

APPROFONDIMENTI MONTEMONACO Perdono il sentiero in montagna e restano bloccati: due escursionisti... PESARO Pacchetti di cocaina e bilancino: il corriere della droga preso al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA