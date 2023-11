Falconara, si ribalta con la macchina all'interno di un parcheggio: paura per una donna al volante

FALCONARA Attimi di paura nel pomeriggio di oggi (13 novembre) per un incidente avvenuto a Falconara in via VIII marzo. Una donna, dopo essersi ribaltata con la propria automobile, è stata trasportata in ospedale dalla Croce Gialla non riportando gravi conseguenze.

LEGGI ANCHE: Ancona, si ferisce a un piede mentre sta lavorando a Economia: trasportato all'ospedale

La dinamica

Ancora da chiarire la dinamica che ha visto la vettura, prima di ribaltarsi, urtarne un'altra già parcheggiata. Ma sono ancora in corso i rilievi.