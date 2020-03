Scoppia l'incendio in cucina, famiglia costretta alla fuga nella notte

FALCONARA – Un incendio è scoppiato nel cuore della notte in un appartamento in via Tasso a Falconara. Ad accorgersi, verso le 3, sono stati i condomini, che sentendo l’odore acre di fumo provenire dalla cucina, hanno lanciato l’allarme al 115 poi sono scappati in strada.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Ancona con otto uomini, quattro automezzi e il nucleo Nbcr. I pompieri hanno spento le fiamme, che hanno provocato limitati danni alla cucina e messo in sicurezza l’abitazione. Un’ora di lavoro per riportare la situazione alla normalità.

