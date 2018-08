Questa mattina alle 11 i funerali di Molinelli nella chiesa dei Frati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si svolgeranno questa mattina alle 11, nella chiesa dei Frati, i funerali di Paolo Molinelli, dirigente d’azienda e presidente storico del volley falconarese. Molinelli si è spento ad 82 anni nella sua abitazione di via Marsala. Lascia la moglie Gloria e i figli Andrea e Claudio. Numerose le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia sia dal mondo dell’impresa, dove Molinelli si è distinto per la sua competenza nelle sementi, sia dal mondo dello sport e, segnatamente, della pallavolo. La grande epopea del volley falconarese si deve al suo impegno e al manipolo di competenti amici che riuscì a coagulare attorno al suo progetto. Saranno in tanti, oggi, alla chiesa di Sant’Antonio a ricordarlo.