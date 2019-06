Moria di polli per un guasto: â€‹odori neauseabondi in tutto il quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - È stata una moria di polli in uno stabilimento della zona industriale, fenomeno dovuto a un guasto del sistema di areazione che ha comportato il decesso per asfissia, a provocare l’emissione di cattivi odori segnalati dai cittadini nella zona circostante. È quanto hanno accertato gli agenti della polizia locale di Falconara, arrivati allo stabilimento attorno alle 10 di ieri mattina. Gli operatori del Comando falconarese sono intervenuti quando già il personale dell’azienda stava trasferendo le carcasse a bordo di un mezzo per lo smaltimento.