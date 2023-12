FALCONARA Champagne e superalcolici, probabilmente pronti per il brindisi di Capodanno, nel bagagliaio della Mercedes ma i malfattori non avevano fatto i conti con gli agenti della polizia locale di Falconara. Il comportamento dei tre balordi non è passato inosservato ai vigili urbani che avevano intimato loro l’alt e così i tre hanno cercato di fuggire al controllo ed hanno abbandonato la loro auto in prossimità dell’aeroporto Raffaello Sanzio.

La tensione

L’episodio è accaduto attorno alle 15 di lunedì. Gli agenti del comando della polizia locale falconarese, di pattuglia tra Case Unrra e la zona industriale dove stavano controllando automobili, camion ed altri veicoli, hanno notato una Mercedes con targa temporanea tedesca scaduta e pertanto priva di copertura assicurativa. A bordo dell’automobile c’erano tre uomini, che si aggiravano tra le varie attività commerciali della zona. Gli agenti si sono appostati per controllare i movimenti dei sospetti di due degli uomini sotto controllo e all’arrivo del terzo, che era appena uscito da un vicino negozio, hanno tentato di fermare la Mercedes per un controllo, ma il conducente, anziché fermarsi e sottoporsi alla perquisizione, ha accelerato ed è scappato a folle velocità, tentando di seminare gli agenti.

Le scene da film

Gli uomini della polizia locale, però, li hanno inseguiti senza perderli di vista per via del Consorzio, via dell’Aeroporto, via Caserme, fino a quando l’autista della Mercedes, che per sfuggire agli agenti della polizia locale non ha esitato anche ad imboccare una rotatoria contromano, è finito contro un muretto ed il veicolo non è stato più in condizione di ripartire. I tre uomini sono immediatamente scappati per i campi e sono riusciti a far perdere almeno momentaneamente le loro tracce. Dalla perquisizione dell’auto è emerso un tesoretto ad alta gradazione alcolica nel bagagliaio, malamente occultato con giubbotti e giacche dai tre. Champagne francese, gin pregiato, oltre a tante altre qualità di superalcolici più commerciali erano stipati insieme ad arnesi da scasso, una mazza da baseball, cellulari, radio trasmittenti e diversi effetti personali, riconducibili a soggetti originari della Georgia con precedenti per svariati reati commessi nel paese d’origine e in Germania, nascosti sotto il rivestimento interno del veicolo. I fuggitivi hanno poche chance di far perdere le loro tracce. «Saranno presto individuati con certezza – dicono al comando della polizia locale falconarese - grazie a quanto rinvenuto sul veicolo e ai riscontri in atto con le numerose telecamere di videosorveglianza poste nei negozi in cui hanno fatto visita. Le indagini sono in corso per capire da dove provengano le bottiglie rinvenute e se siano frutto di un colpo messo a segno in un magazzino della zona o di più furti».

Il precedente

Poche settimane fa lo stesso servizio di controllo del territorio della polizia locale di Falconara aveva portato al sequestro e al recupero di un veicolo oggetto di appropriazione indebita, assieme a diversi altri, ai danni di una nota compagnia di autonoleggio nazionale e noleggiato abusivamente a terzi, anch’esso senza alcuna copertura assicurativa. Su disposizione dell’autorità giudiziaria il veicolo sarà restituito ai legittimi proprietari nei prossimi giorni.