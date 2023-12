ANCONA Si allunga la scia di furti che da alcuni giorni sta colpendo le frazioni anconetane. Dopo i blitz a Pontelungo, Montacuto e Monte Dago, venerdì pomeriggio è toccato alla zona del Barcaglione. Qui è stata assaltata una villetta, da cui i banditi sono riusciti a portare via un maxi bottino. La prima stima: almeno 20mila euro, tra oro, gioielli e contanti.

Il sopralluogo

Il furto è stato denunciato dai carabinieri, i quali sono corsi per un sopralluogo non appena sono stati avvisati dai proprietari che, rincasando, hanno trovato l’abitazione a soqquadro e l’evidente passaggio dei ladri. Stando a quanto emerso, il blitz furtivo è stato compiuto nel pomeriggio, quando dentro casa non c’era nessuno. Evidentemente, come accade spesso in casi del genere, i ladri si erano appostati nell’attesa di avere campo libero.

Per entrare dentro sono passati da una porta-finestra del piano terra. Il solito modue operandi. I malviventi hanno rovistato un po’ ovunque ma è soprattutto la camera da letto che hanno messo a soqquadro, portando via quanti più oggetti preziosi possibili. Oltre all’oro e ai gioielli, i ladri hanno messo le mani su un bel gruzzoletto di contanti.

La scoperta

Quando i proprietari sono tornati era l’ora di cena. Non hanno fatto fatica a capire che l’abitazione era stata violata da una banda di criminali. Trovando in disordine e constatando la mancanza di preziosi e contanti, hanno subito lanciato l’allarme al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto, per i primi rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri.

Già giovedì era stata una giornata nera dal punto di vista dei furti: i ladri hanno colpito una villetta di Montacuto, poi hanno tentato il colpo ai piedi di Candia. Infine si sono diretti a Camerano: due furti andati a segno, uno fallito.