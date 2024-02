Falconara, insulta e minaccia i carabinieri senza motivo: 64enne denunciato

FALCONARA - Senza alcun motivo apparente insulta e minaccia i carabinieri impegnati in un controllo stradale ed alla fine rimedia una bella denuncia.

Vestiti, cosmetici, maschere e giochi di Carnevale non "tracciati": la Finanza di Civitanova ne sequestra migliaia

È successo a Falconara Marittima, dove i carabinieri hanno denunciato a piede libero un sessantaquattrenne del posto per i reati di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Tenenza, nella tarda mattinata di ieri, erano intenti ad effettuare un controllo alla circolazione in Via Flaminia, quando sono stati avvicinati dal sessantaquattrenne che, inspiegabilmente, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti. Culimnate in spintoni e sbracciate al fine di sottrarsi alle procedure di identificazione ed a quelle finalizzate a far cessare la sua condotta. Con non poca difficoltà i militari sono riusciti a far salire l’uomo all’interno dell’autovettura di servizio.