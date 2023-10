Falconara, falso imprenditore tenta di vendere una giacca di pelle: denunciato dai carabinieri

FALCONARA - Si è spacciato per un imprenditore di pellame e ha cercato di vendere ad un falconarese una giacca di pelle di ignota provenienza. Ma è stato scoperto e denunciato dopo la segnalazione fatta dal cittadino ai carabinieri di Falconara.

Il falso imprenditore è un 34enne di origine napoletane su cui grava un provvedimento del questore di Ancona di non far ritorno in provincia per tre anni cioè fino al 2025. Questo perchè l'uomo aveva già tentato di raggirare un'altra persona, strappandole dalle mani due banconote da 50 euro d per poi restituirle dopo che quest'ultima aveva chiesto l'intervento dei carabinieri.