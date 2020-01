Evade dai domiciliari per poter tornare in carcere: «Così almeno posso andare in palestra»

FALCONARA - Chissà se alla fine arrestandolo dopo l’evasione dai domiciliari i carabinieri di Falconara hanno fatto un regalo di Natale un po’ in ritardo al 32enne di origini campane. Non sopportava più la detenzione domiciliare, il suo desiderio era rientrare nel carcere napoletano di Poggioreale. Quasi casa sua: lì la famiglia può andarlo a trovare, e il tempo passa più in fretta mantenendosi in forma con l’allenamento nella palestra interna. Forse sarà accontentato.

Nel primo pomeriggio di mercoledì, alla centrale operativa 112 dei carabinieri, è arrivato l’allarme della manomissione del braccialetto elettronico, il dispositivo collegato costantemente con le forze dell’ordine. In brevissimo tempo sono piombate sul posto due pattuglie, una dei Carabinieri della Tenenza ed un’altra del Nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Ancona. Nel corso delle ore il raggio delle ricerche si è esteso oltre la provincia fino a quando, alle 22 circa, il 32enne è stato localizzato dai carabinieri in un B&B di Civitanova. Tra l’altro, il detenuto aveva anche confessato ai parenti che lo ospitavano la voglia di tornare ad allenarsi nel penitenziario («Almeno lì posso andare in palestra», aveva auspicato).

