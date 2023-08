Civitanova, minacciava e malmenava la sua giovane compagna: agli arresti domiciliari un 21enne

CIVITANOVA- E' stato posto agli arresti domiciliari e denunciato per stalking, lesioni aggravate, danneggiamento nonchè segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Destinatario del provvedimento un giovane di 21 anni, a Civitanova, resosi responsabile di una serie di violenze e vessazioni verso la sua ragazza residente in un'altra provincia.

Il precedente ammonimento

Il giovane era stato già ammonito dal Questore di Macerata a giugno ma ha proseguito a molestare la compagna incurante delle sanzioni.