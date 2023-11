Ostra Vetere, è agli arresti domiciliari, ma i carabinieri lo trovano ubriaco al bancone del bar

OSTRA VETERE - Un uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri per essere evaso dagli arresti domiciliari. Era andato a bere qualcosa e, quando i militari l'hanno rintracciato, era ubriaco.

Gli operatori della stazione di Ostra Vetere erano impegnati in un servizio perlustrativo di controllo sulle persone raggiunte da provvedimento di arresti domiciliari e l'uomo, 34enne, non è stato trovato nella sua abitazione. I militari non hanno dovuto faticare molto per rintracciarlo: era a un chilometro circa da casa, in evidente stato di ubriachezza. Per l'uomo un nuovo arresto per il reato di evasione. Il pm ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di convalida.