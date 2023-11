Montegranaro, approfitta di una ragazza fragile e la violenta per mesi: denunciato un 26enne

MONTEGRANARO - Approfitta di un a ragazza fragile e la violenta per mesi: alla fine lei trova il coraggio e va dai carabinieri: denunciato per violenza sessuale un 26enne cittadino pakistano.

Fermo, nel carico di medicinali c'erano 52 kg di marijuana: maxi sequestro della Finanza

L’ndagine è partita dopo la denunia presentata dalla giovane vittima, che ha dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale con il ragazzo a partire dal mese di ottobre 2022. Il denunciato, avrebbe approfittato dello stato di fragilità in cui versava la giovane, costringendola a subire rapporti sessuali, dal mese di novembre 2022 fino al mese di luglio scorso. I Carabinieri della Stazione di Montegranaro hanno condotto approfonditi accertamenti preliminari, acquisendo elementi probatori significativi e documenti utili per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e il contesto in cui si è verificato il reato. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, i Carabinieri hanno deferito il soggetto in questione all’Autorità Giudiziaria competente, che si è immediatamente attivata avviando le procedure previste. La gravità del reato e la solerzia con cui l’attività investigativa è stata condotta hanno portato alla tempestiva attivazione del Codice Rosso, un meccanismo di intervento rapido e specifico per reati di violenza di genere.