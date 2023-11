SENIGALLIA Ladri in fuga con una cassaforte da un’abitazione di Senigallia nel weekend, segnato da diversi blitz. Alcuni andate a buon fine, come in questo caso. La maggior parte delle chiamate sono arrivate ai carabinieri dai vari quartieri di Senigallia, dalla frazione di Marzocca e da Montemarciano. La modalità è stata la stessa per tutti gli episodi, quindi, ha fatto ritenere che fosse una banda di passaggio. Ha agito sempre di pomeriggio, aspettando che facesse buio per dare meno nell’occhio.

Il bottino



Le intrusioni sono avvenute ai piani terra e in alcune circostanze al primo piano. Non si tratta quindi di ladri acrobati, come era avvenuto in occasione dei raid di Ognissanti: al massimo raggiungono il primo piano, se facilmente accessibile. Cercano ovviamente soldi e gioielli e controllano se c’è la cassaforte come accaduto in un caso. Hanno preferito smurarla e portarla via intatta, invece di tagliarla e andarsene solo con il contenuto. In alcune abitazioni sono entrati e hanno solo messo tutto a soqquadro senza trovare nulla, in altre hanno trovato qualcosa da rubare.

Il bottino più ingente, denunciato ai carabinieri per le razzie dell’ultimo weekend, non supera i 1.500 euro di valore, tra denaro e gioielli. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie la presenza dei ladri, purtroppo, potrebbe aumentare. Il capitano Felicia Basilicata, al comando della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, ricorda ai cittadini di chiamare sempre il 112 se si ha bisogno o se notano qualcosa di sospetto. La loro collaborazione è sempre molto utile alle forze dell’ordine.



Le segnalazioni



Il controllo è costante e capillare da parte dell’Arma nel territorio di competenza che è comunque molto ampio, quindi, le segnalazioni tempestive dei cittadini possono essere d’aiuto per prevenire questo genere di reati. Il consiglio dei militari è di chiudere sempre bene casa, compresi i garage, da cui a volte i malintenzionati passano per accedere alle abitazioni. Nei blitz, avvenuti nel weekend, i proprietari non erano in casa. Forse i ladri li stavano monitorando.



Solo in un episodio, che non è stato però denunciato ai carabinieri, una donna in un comune dell’hinterland si è svegliata nella notte tra sabato e domenica, verso le 2, sentendo dei rumori alla porta. Il resto della famiglia dormiva. Quando ha acceso la luce chi stava armeggiando ha desistito ed è scappato. Hai poi informato tramite un post su Facebook di quanto accaduto per mettere in guardia i suoi contatti. Come modalità, quindi, un episodio scollegato dalla banda che nel fine settimana ha agito di pomeriggio nelle case vuote.