Tragedia sfiorata in via Flaminia a Falconara: marito e moglie portati al pronto soccorso

FALCONARA - Tragedia sfiorata, tanta paura: un uomo di 79 anni al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore e si è schiantato lungo via Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Italia: notevoli i danni ad una T-roc in sosta, spezzati cinque paletti a bordo strada e danneggiata anche una struttura di ferro che contiene abiti e scarpe usate. Nell'auto insieme all'uomo c'era anche la moglie di 81 anni, molto difficile il soccorso della Croce Gialla che ha faticato non poco per estrarla dall'abitacolo per poi portarla - insieme al marito - all'ospedale di Torrette. Sul posto anche la polizia locale di Falconara e i vigili del fuoco.