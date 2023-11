Una gomitata in faccia (involontaria) durante l'ora di educazione fisica: 14enne in ospedale

ANCONA - La lezione di educazione fisica interrotta causa sangue. Ecco cosa è successo nella tarda mattinata di oggi in un istituto superiore in zona Torrette con un ragazzo di 14 anni che ha subito in maniera del tutto involontaria una gomitata in faccia che gli ha provocato la frattura dello zigomo facendolo cadere a terra. Attimi di paura e l'intervento della Croce Gialla con il giovane portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.