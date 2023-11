Ragazzo di 15 anni investito da un'auto in via Conca: portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Tanta paura oggi intorno alle ore 13 per un ragazzo di 15 anni investito da un'auto all'incrocio tra via Conca e via Esino a Torrette: immediato l'intervento della Croce Gialla che insieme all'automedica hanno poi portato il giovane che ha riportato un trauma carico all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.