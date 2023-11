Ancona, torna l'incubo dei bocconi chiodati per i cani: sui social spunta una nuova segnalazione

ANCONA Torna l'incubo dei bocconi chiodati per i cani ad Ancona. Si era affievolita per un certo periodo questo tipo di minaccia, già sventata e affrontata ripetutamente in passato, che si è ripresentata stamattina (27 novembre).

L'allarme

L'allarme è scattato via social attraverso una segnalazione che ha fatto il giro di Facebook. Un utente anconetano ha segnalato, al Parco del Verbena, in zono Locomotiva e lato Manzoni (dove è presente la nuova cabina elettrica) diversi pezzi di wurstel con chiodi e puntine all'interno. L'invito è alla massima prudenza.