Sorpresa per gli studenti di Urbino: ad attenderli (per due giorni) i cani antidroga della polizia

PESARO - Sorpresa all'arrivo degli studenti, in autobus, a Urbino: ad attenderli c'erano i cani antidroga della polizia. Il personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Urbino, nella serata di ieri e nella giornata odierna, ha infatti effettuato controlli preventivi sul consumo di stupefacenti da parte di studenti. Fondamentale in questo tipo di attività è stata la collaborazione dell’unità cinofila, proveniente da Ancona, che ha dato un ausilio indispensabile al personale di polizia impegnato nei controlli.

Solo una segnalazione

Questi si sono concentrati, in particolare, agli arrivi degli autobus ad Urbino, a Santa Lucia e in centro storico, luoghi ove si registra un importante concentramento di giovani studenti. In totale sono stati controllati 16 ragazzi, dai 15 ai 22 anni, tutti residenti nei comuni del circondario e frequentanti gli istituti superiori. L'unico controllo andato a segno ha portato alla segnalazione di un giovane, maggiorenne, in possesso di 2,5 grammi di hashish.