Gabicce, evade i domiciliari per festeggiare il Capodanno: arrestato

GABICCE - Evade dai domiciliari per passare il Natale con gli amici. Ma per lui il Capodanno è in carcere. Si tratta di un 40enne originario di Cesena ma residente a Gabicce dove stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare per reati legati allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri stavano osservando le sue mosse perché nei mesi precedenti si era fatto beffe degli obblighi imposti dalla magistratura, non facendosi trovare in casa in occasione dei controlli dei militari al suo domicilio. Stessa scena per Capodanno ma, questa volta, è scattata la detenzione nel carcere pesarese. Al di là del Tavollo, invece, una ragazza è stata portata al pronto soccorso di Cattolica dopo aver subito un lieve trauma ad un timpano causato dal rumore di un petardo esploso, evidentemente, a distanza ravvicinata. La donna è stata poi dimessa con una prognosi di 7 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA