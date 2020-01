Giovane di 21 anni trovato impiccato, la scoperta choc nella camera di un bed&breakfast. L'ipotesi: delusione d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - È stato trovatopoco prima delle 21 nella stanza di un bed & breakfast in via Cesare Battisti, dove soggiornava da un paio di giorni. Il giovane si è tolto la vita impiccandosi . La vittima della tragedia è un 21enne della zona di Civitanova. A dare l’allarme è stato il titolare della struttura ricettiva, dopo che il giovane non rispondeva alla sollecitazioni. L'ipotesi che alla base del gesto ci sia una delusione d'amore. Sul posto polizia e 118.