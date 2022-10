Furto di alcolici e cibo al supermercato, coppia di ladri bloccata da un carabiniere fuori servizio a Falconara

FALCONARA - Carabiniere fuori servizio fa arrestare coppia di ladri al supermercato. È avvenuto sabato pomeriggio a Falconara, all’interno di un supermercato ubicato in pieno centro abitato: un 24enne rumeno e una 35enne italiana, avevano preso dagli scaffali delle bottiglie di superalcolici e altri beni alimentari del valore complessivo di alcune decine di euro. Nascondendo tutto abilmente erano persino riusciti a varcare le casse.

I due, però, non avevano fatto i conti con la presenza di un militare libero dal servizio, che si trovava lì a fare la spesa e che ha notato le loro azioni sospette: il carabiniere, non perdendoli mai di vista, ha dunque allertato una pattuglia della Tenenza di Falconara, che è subito giunta sul posto ed ha bloccato la coppia. I due sono stati dunque accompagnati nella caserma di Via Puglie per le successive incombenze: l’uomo - che è risultato anche essere gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il commissariato di pubblica sicurezza di Torino - è stato pertanto arrestato e rimesso subito in libertà, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, mentre la donna è stata denunciata a piede libero.