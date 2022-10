SASSOFERRATO Auto sospetta in via Cagli di Sassoferrato, dove l’alluvione ha creato tanti danni e ancora oggi ci sono case inagibili e sfollati. Grazie alla chiamata tempestiva dei residenti, la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, già in zona per i controlli contro i furti, ha potuto fermare possibili sciacalli, pluripregiudicati, in azione in una delle zone più colpite dal maltempo del mese scorso. Il guidatore oltretutto non aveva mai conseguito la patente. L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel primo pomeriggio, ha evitato un possibile nuovo raid predatorio. Lungo la via c’era una banda che girava, con fare sospetto, che andava a bassa velocità e si guardava intorno.



La ricostruzione



A bordo dell’auto c’erano tre uomini e una donna, tutti macedoni, residenti a Roma, tra i 30 e i 50 anni. Circolavano con una macchina di grossa cilindrata quando sono stati fermati dalla pattuglia dell’Arma e identificati. La banda, è emerso, era composta esclusivamente da pluripregiudicati con gravissimi reati contro il patrimonio ed è stata fermata prima di eventuali furti. L’autista non aveva mai conseguito la patente: a lui è stata elevata una contravvenzione da 5.100 euro. Tutti sono stati perquisiti in caserma, stessa sorte toccata alla macchina. Per tutti è stato disposto il foglio di via obbligatorio da Sassoferrato. Carabinieri e cittadinanza, quindi, hanno collaborato contro gli sciacalli. In considerazione dell’alluvione che ha colpito Sassoferrato, Arcevia e Cerreto d’Esi i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno potenziato i controlli in quelle zone dove ci sono case inagibili. Al momento non sono stati segnalati furti nelle case grazie anche al controllo capillare di uomini in divisa ed in borghese. Controlli che riguardano anche furti di carburante. Ma purtroppo, sono stati segnalati malviventi intenzionati a rubare gasolio dai serbatoi degli automezzi usati nel comprensorio alluvionato di Cabernardi e Rotondo, dove si sono concentrati importanti lavori per mettere in sicurezza le strade comunali di Camazzocchi e quella che passa per Frasca e si ricollega a Catobagli passando per Rote. Unico percorso alternativo alla strada provinciale distrutta dal torrente Nevola per raggiungere il capoluogo.



I blitz



Nel tratto tra Camartoni e il Cimitero di Breccetinte, dal km 2 al km 5,5, tre voragini hanno cancellato la Sp 48, la Cabernardi-Montelago. «I serbatoi di due escavatori di grandi dimensioni specifici per il movimento terra - conferma l’imprenditore edile Vainer Ilari - sono stati scassinati. Ignoti hanno prelevato diversi litri di diesel. Tra danni e carburante, ci hanno rubato per circa 350 euro. Alcuni cittadini, tuttavia, ci hanno segnalato l’altra notte un’auto sospetta vicino ai nostri mezzi sulla strada che collega Camazzocchi a Cabernardi. Siamo preoccupati, ma adesso la strada è trafficata e poi non riempiamo più i serbatoi ma calcoliamo il numero di litri».