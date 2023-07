ASCOLI - Continua l’ondata di furti in casa nel Piceno. Nel mirino dei malviventi, dopo i colpi messi a segno ad Ascoli, nell’ultimo periodo sono finite le abitazioni della Vallata del Tronto. Nelle ultime ore i malviventi hanno messo a segno il furto in un appartamento lungo la strada che dalla frazione di Pagliare conduce a Spinetoli. Un’azione compiuta in pieno giorno quando i ladri, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare nell’appartamento e ad arraffare gioielli, soldi, e oggetti di valore per poi darsi alla fuga senza dare nell’occhio, nonostante il colpo sia stato messo a segno in pieno giorno.

Le modalità



Così come quelli compiuti in altri comuni della Vallata del Tronto. I ladri, infatti, hanno colpito anche nei comuni limitrofi di Castorano, Colli del Tronto e Castel di Lama. Nella frazione di Piattoni erano circa le 10,30 quando si sono introdotti all’interno di una abitazione mettendo a soqquadro tutto e rubando orologi e monili d’oro. Il fatto che agiscano di giorno lascerebbe pensare che i malfattori possano approfittare dell’assenza dei proprietari, probabilmente dopo averne studiato le abitudini, che magari con la calura delle ultime settimane escono alla ricerca di un po’ di fresco, se non per andare a lavorare. Tanti i cittadini che manifestano la loro preoccupazione per questa recrudescenza di furti anche attraverso i social.



I controlli



In molti, infatti, raccomandano ai propri concittadini di prestare la massima attenzione alla presenza di persone sconosciute o sospette nelle pressi delle proprie abitazioni. E c’è chi, già in possesso di sistemi di allarmi, ricorre alla vigilanza privata per aumentare i livelli di sicurezza soprattutto nel periodo in cui, magari, si allontanano per trascorrere il periodo di ferie. Quello dei furti sarà uno dei temi caldi che il nuovo questore di Ascoli, Giuseppe Simonelli, che prenderà servizio martedì si troverà a dover affrontare.