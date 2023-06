PORTO SAN GIORGIO - Era da tempo che non si vedeva in circolazione, sembra un furto vecchio stile. Ma torna in azione al banda del buco e lo fa con un colpo che è sicuramente stato studiato nei minimi particolari.



La zona



Il raid è stato messo a segno ai danni di un’attività commerciale in via Pirandello, quartiere sud di Porto San Giorgio. A finire nel mirino la tabaccheria Lanciotti dove i ladri sono riusciti a rubare le schedine di Gratta & Vinci che non erano ancora state smerciate, i soldi rimasti nella cassa e le sigarette. I ladri sono entrati dapprima all’interno di un garage del condominio al cui piano terra si trova la tabaccheria presa di mira.

In particolare il box è sotto il livello della strada e, una volta all’interno del garage, i malviventi hanno realizzato il classico buco che li ha fatti sfociare dentro l’attività. Al contrario degli indimenticabili protagonisti del film “I soliti ignoti” il colpo, a quanto pare, è andato a segno. I ladri avrebbero anche accatastato mattoni e cemento su un materasso per evitare che il rumore provocato dalle operazioni per bucare la parete svegliasse qualcuno o attirasse l’attenzione di persone di passaggio. Il buco si trova a poca distanza dal bancone della tabaccheria. Nel negozio c’è anche un rilevatore di movimenti che avrebbe fatto scattare l’allarme e quindi i ladri sono stati molti attenti. Sapevano come spostarsi e in che modo per evitare brutte sorprese. Restando abbassati a terra hanno portato via le schedine di Gratta & Vinci, i soldi rimasti nella cassa e le sigarette.



L’allarme è comunque scattato intorno alle 3.30, forse già quando si preparavano a lasciare il negozio, e sul posto è andata una Volante della polizia. Dei ladri nessuna traccia, ma ora la Questura sta conducendo le indagini per cercare di risalire agli autori del furto sia cercando eventuali impronte che verificando le immagini delle telecamere che sono in zona.