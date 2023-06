Porto San Giorgio, svaligiano una tabaccheria facendo un buco nel pavimento. Un arresto, caccia al resto della banda

PORTO SAN GIORGIO - Arrestato dalla Polizia l'autore di un furto in una tabaccheria a Porto San Giorgio. Si tratta di un cittadino polacco che deve rispondere di furto aggravato: l'uomo probabilmente con la complicità di altri correi in corso di identificazione, dopo essere entrato in un garage sotto la ricevitoria, ha praticato un foro nel solaio, dal basso verso l’alto, riuscendo ad entrare nella tabaccheria.

Entra in tabaccheria da un buco nel pavimento e porta via contanti e Gratta e Vinci. Un arresto

Una volta all'interno i ladri ganno asportato 13.000 euro in contanti e un migliaio di “Gratta e Vinci” del valore di circa 10.000 euro, per poi darsi alla fuga uscendo dallo stesso foro verso le 5 del mattino - dopo circa otto ore di lavoro di demolizione - utilizzando un furgone.

Una fuga che però è finita da Ancona Nord, quando il furgone, con a bordo solo il cittadino polacco che lo stava guidando, è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile: la perquisizione all’interno del veicolo, ha permesso agli adenti di ritrovare l'intera refurtiva e una pistola a salve marca Bruni.

L'uomo è stato dunque tratto in arresto per furto aggravato e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, collocato presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Le indagini proseguono per verificare se la banda sia la setssa che in questi giorni ha commesso colpi simili in alcune tabaccherie marchigiane.