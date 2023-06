PORTO SAN GIORGIO - Arrestato dalla Polizia l'autore di un furto in una tabaccheria a Porto San Giorgio. Si tratta di un cittadino polacco che deve rispondere di furto aggravato: l'uomo probabilmente con la complicità di altri correi in corso di identificazione, dopo essere entrato in un garage sotto la ricevitoria, ha praticato un foro nel solaio, dal basso verso l’alto, riuscendo ad entrare nella tabaccheria.