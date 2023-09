Falconara, abbandona un frigorifero in pieno centro: identificato dalle telecamere e multato

FALCONARA Aveva abbandonato ieri (17 settembre) un frigorifero vicino a un cassonetto, in pieno centro città, in spregio al decoro e soprattutto incurante del fatto che Marche Multiservizi offre un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti. Tanto disinteresse è costato caro a un residente originario del Bangladesh: l’uomo è stato immortalato dalle telecamere ed è stato riconosciuto da un agente della polizia locale di Falconara dopo una lunga ricerca tra i frequentatori della zona. Di fronte alle contestazioni, il trasgressore ha dovuto ammettere di essere l’autore dell’abbandono e nei suoi confronti è scattata una sanzione di 400 euro.

I dati

Dal primo gennaio sono stati 74 gli abbandoni selvaggi di rifiuti sanzionati dalla polizia locale di Falconara, che ha elevato più di 22mila euro di sanzioni.

Altri autori di smaltimenti abusivi sono in corso di identificazione, grazie alle immagini delle foto trappole e degli impianti privati di videosorveglianza. Emerge un campione di popolazione e artigiani che non si vogliono adeguare alle norme sull'ambiente in nessun modo. L’aspetto positivo, però, è che la maggioranza della popolazione è abbastanza rispettosa delle regole e della differenziata. Va precisato, in ogni caso, che affidare lavori e pulizie a ditte non autorizzate o ad artigiani irregolari comporta lo smaltimento abusivo dei materiali di risulta, con la conseguenza di esser corresponsabili degli abbandoni illeciti che ne conseguono.